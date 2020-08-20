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ООО Нафта-сервис

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Общая информация

Сервисная компания ООО «Нафта-Сервис» основана в 2005 году, входит в группу предприятий, находящихся под управлением ООО «УК «Шешмаойл».

Основными направлениями деятельности является супервайзерское сопровождение процесса бурения скважин, начиная от процесса проектирования до внедрения глубинно-насосного оборудования, и технологическое сопровождение первичного вскрытия продуктивных горизонтов с применением мультифазных буровых растворов.

Исполнительный директор — Хамитов Равиль Анварович.

Управляющая компания — ООО «УК «Шешмаойл».


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, 15
  • Телефон: (8553) 39-30-06
  • Email: nafta-servis@yandex.ru
  • Сайт: http://www.sheshmaoil.ru/nafta/

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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