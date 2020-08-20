ООО Нафта-сервис
Общая информация
Сервисная компания ООО «Нафта-Сервис» основана в 2005 году, входит в группу предприятий, находящихся под управлением ООО «УК «Шешмаойл».
Основными направлениями деятельности является супервайзерское сопровождение процесса бурения скважин, начиная от процесса проектирования до внедрения глубинно-насосного оборудования, и технологическое сопровождение первичного вскрытия продуктивных горизонтов с применением мультифазных буровых растворов.
Исполнительный директор — Хамитов Равиль Анварович.
Управляющая компания — ООО «УК «Шешмаойл».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, 15
- Телефон: (8553) 39-30-06
- Email: nafta-servis@yandex.ru
- Сайт: http://www.sheshmaoil.ru/nafta/
Дата последнего обновления: 20.08.2020