ООО Kuper
Общая информация
Компания «Купер» основана в 2002 году, является одним из ведущих российских производителей насосного оборудования для систем поддержания пластового давления. Компания занимается производством оборудования для добычи нефти; систем подержания пластового давления; мультифазных систем; нефтепромыслового оборудования.
Руководитель — Синегаев Юрий Афанасьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 60в
- Телефон: (8553) 31-84-74
- Email: info@kupercompany.com
- Сайт: www.kupercompany.com
Дата последнего обновления: 11.08.2020