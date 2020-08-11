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ООО Kuper

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Общая информация

Компания «Купер» основана в 2002 году, является одним из ведущих российских производителей насосного оборудования для систем поддержания пластового давления. Компания занимается производством оборудования для добычи нефти; систем подержания пластового давления; мультифазных систем; нефтепромыслового оборудования.

Руководитель — Синегаев Юрий Афанасьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 60в
  • Телефон: (8553) 31-84-74
  • Email: info@kupercompany.com
  • Сайт: www.kupercompany.com

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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