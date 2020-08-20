Инженерный центр ПАО Татнефть
Общая информация
Инженерный центр был создан в 1999 году, является структурным подразделением ПАО «Татнефть». Цель создания центра — повышение уровня инженерно-технологической деятельности в структурных подразделениях и дочерних предприятиях, выявление резервов производства и сокращения затрат.
Руководитель — Заббаров Руслан Габделракибович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 43
- Телефон: (8553) 38-98-00
- Email: ic_tn@tatneft.ru
- Сайт: www.ec.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020