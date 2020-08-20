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Инженерный центр ПАО Татнефть

Промышленность

Общая информация

Инженерный центр был создан в 1999 году, является структурным подразделением ПАО «Татнефть». Цель создания центра — повышение уровня инженерно-технологической деятельности в структурных подразделениях и дочерних предприятиях, выявление резервов производства и сокращения затрат.

Руководитель — Заббаров Руслан Габделракибович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, РТ г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 43
  • Телефон: (8553) 38-98-00
  • Email: ic_tn@tatneft.ru
  • Сайт: www.ec.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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