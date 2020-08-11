ООО МС Технологии
Общая информация
Компания ООО «МС Технологии» представлена на российском рынке с 2009 года.
Основные направления деятельности фирмы:
Продажа контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, весо-измерительной техники, запорной арматуры, исполнительных механизмов и инструментов.
Монтаж, пуско-наладка и сервис оборудования.
Оказание услуг по проектированию систем автоматизации производства и разработка программного обеспечения для АСУТП.
Осуществляет работы по ремонту и техническому обслуживанию оптико-механических средств измерений, средств измерений массы, силы и твердости.
Руководитель — Ахметов Марат Рафаилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: Набережные Челны, Ремонтный проезд 52
- Телефон: (8552) 91-37-47, (8552) 91-37-57
- Email: mst@promkip.ru
- Сайт: www.promkip.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020