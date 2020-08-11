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ООО МС Технологии

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Общая информация

Компания ООО «МС Технологии» представлена на российском рынке с 2009 года.

Основные направления деятельности фирмы:

Продажа контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, весо-измерительной техники, запорной арматуры, исполнительных механизмов и инструментов.
Монтаж, пуско-наладка и сервис оборудования.
Оказание услуг по проектированию систем автоматизации производства и разработка программного обеспечения для АСУТП.
Осуществляет работы по ремонту и техническому обслуживанию оптико-механических средств измерений, средств измерений массы, силы и твердости.

Руководитель — Ахметов Марат Рафаилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: Набережные Челны, Ремонтный проезд 52
  • Телефон: (8552) 91-37-47, (8552) 91-37-57
  • Email: mst@promkip.ru
  • Сайт: www.promkip.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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