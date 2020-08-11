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ООО Энергокабельстрой

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Общая информация

ООО «Энергокабельстрой» было создано в 2001 году. Компания занимается производством: резинотехнических изделий, торцевых изделий, изделий из силицированного графита, рукавов высокого давления. Среди клиентов ООО «Энергокабельстрой»: «Лукойл», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим» и другие крупнейшие компании.

Руководитель — Цатурян Юрий Григорьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423814, г. Набережные Челных пр. Московский, 76, кв. 51
  • Телефон: (8552) 32-42-54
  • Email: enkabstr@mail.ru
  • Сайт: www.uceer.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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