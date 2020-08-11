ООО Энергокабельстрой
Общая информация
ООО «Энергокабельстрой» было создано в 2001 году. Компания занимается производством: резинотехнических изделий, торцевых изделий, изделий из силицированного графита, рукавов высокого давления. Среди клиентов ООО «Энергокабельстрой»: «Лукойл», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим» и другие крупнейшие компании.
Руководитель — Цатурян Юрий Григорьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423814, г. Набережные Челных пр. Московский, 76, кв. 51
- Телефон: (8552) 32-42-54
- Email: enkabstr@mail.ru
- Сайт: www.uceer.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020