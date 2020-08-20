ЗАО Премиум Инжиниринг

Общая информация

Научно-производственное объединение «Премиум Инжиниринг» — одна из крупнейших инжиниринговых компаний на территории РТ, предоставляющая услуги — от проектирования до пусконаладочных работ и сервисного обслуживания предприятий нефтегазовой, металлургической, химической промышленности, электроэнергетики и многих других отраслей.

Компания реализует инженерные проекты в области сбора, переработки и утилизации попутного нефтяного газа, подготовки и переработки природного газа, разделения воздуха и компримирования.

С 27.10.2016 юридическое лицо находится на стадии ликвидации.

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