ЗАО Премиум Инжиниринг
Общая информация
Научно-производственное объединение «Премиум Инжиниринг» — одна из крупнейших инжиниринговых компаний на территории РТ, предоставляющая услуги — от проектирования до пусконаладочных работ и сервисного обслуживания предприятий нефтегазовой, металлургической, химической промышленности, электроэнергетики и многих других отраслей.
Компания реализует инженерные проекты в области сбора, переработки и утилизации попутного нефтяного газа, подготовки и переработки природного газа, разделения воздуха и компримирования.
С 27.10.2016 юридическое лицо находится на стадии ликвидации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г.Казань, ул. Пушкина, 12
- Телефон: (843) 238-60-70
- Email: agrishaev@premen.ru
- Сайт: www.premen.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020