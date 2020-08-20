Список компаний

ЗАО Премиум Инжиниринг

Промышленность

Общая информация

Научно-производственное объединение «Премиум Инжиниринг» — одна из крупнейших инжиниринговых компаний на территории РТ, предоставляющая услуги — от проектирования до пусконаладочных работ и сервисного обслуживания предприятий нефтегазовой, металлургической, химической промышленности, электроэнергетики и многих других отраслей.

Компания реализует инженерные проекты в области сбора, переработки и утилизации попутного нефтяного газа, подготовки и переработки природного газа, разделения воздуха и компримирования.

С 27.10.2016 юридическое лицо находится на стадии ликвидации.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г.Казань, ул. Пушкина, 12
  • Телефон: (843) 238-60-70
  • Email: agrishaev@premen.ru
  • Сайт: www.premen.ru

Дата последнего обновления: 20.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам