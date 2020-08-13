НПО Новые технологии эксплуатации скважин
Общая информация
НПО «Новые технологии эксплуатации скважин» создано в 1991 году в городе Бугульма.
Предприятие специализируется на разработке и производстве приборов учета продукции, добываемой из нефтяных скважин, устройств отбора пробы нефти и другого оборудования:
- счетчиков СКЖ и РИНГ;
- установок измерительных СПЕКТР и ЦИКЛОН;
- пробоотборников ручных и автоматических ПОРТ;
- поверочных стендов;
- вспомогательное оборудование — системы электрообогрева, шкафы для укрытия приборов, клапаны предохранительные, обратные и регулирующие, фильтры и депульсаторы.
Руководитель — Чудин Виктор Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423241, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 68, а/я 272
- Телефон: (85594) 6-37-27
- Email: nponts@nponts.ru
- Сайт: www.nponts.ru
Дата последнего обновления: 13.08.2020