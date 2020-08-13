Список компаний

НПО Новые технологии эксплуатации скважин

Промышленность

Общая информация

НПО «Новые технологии эксплуатации скважин» создано в 1991 году в городе Бугульма.

Предприятие специализируется на разработке и производстве приборов учета продукции, добываемой из нефтяных скважин, устройств отбора пробы нефти и другого оборудования:

  • счетчиков СКЖ и РИНГ;
  • установок измерительных СПЕКТР и ЦИКЛОН;
  • пробоотборников ручных и автоматических ПОРТ;
  • поверочных стендов;
  • вспомогательное оборудование — системы электрообогрева, шкафы для укрытия приборов, клапаны предохранительные, обратные и регулирующие, фильтры и депульсаторы.
Руководитель — Чудин Виктор Иванович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423241, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 68, а/я 272
  • Телефон: (85594) 6-37-27
  • Email: nponts@nponts.ru
  • Сайт: www.nponts.ru

Дата последнего обновления: 13.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам