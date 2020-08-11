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ООО ТПК Курзан Медиа

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Общая информация

Торгово-промышленная корпорация «Курзан Медиа» основана в 2002 году в г. Набережные Челны, и работает на рынке нефтегазовой промышленности.

Компании занимается разработкой и реализацией комплектующих
изделий к групповым замерным установкам «Спутник», а также реализацией контрольно-измерительных
приборов, резинотехнических изделий, средств автоматизации и запчастей к ним.

Руководитель — Баканов Сергей Владимирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423812, г.Набережные Челны, а/я 12323, ул.Раскольникова, 35, оф.6
  • Телефон: (8552) 51-77-84
  • Email: k-media@bk.ru
  • Сайт: www.kurzan.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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