ООО ТПК Курзан Медиа
Общая информация
Торгово-промышленная корпорация «Курзан Медиа» основана в 2002 году в г. Набережные Челны, и работает на рынке нефтегазовой промышленности.
Компании занимается разработкой и реализацией комплектующих
изделий к групповым замерным установкам «Спутник», а также реализацией контрольно-измерительных
приборов, резинотехнических изделий, средств автоматизации и запчастей к ним.
Руководитель — Баканов Сергей Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423812, г.Набережные Челны, а/я 12323, ул.Раскольникова, 35, оф.6
- Телефон: (8552) 51-77-84
- Email: k-media@bk.ru
- Сайт: www.kurzan.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020