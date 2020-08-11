ООО ТПК Курзан Медиа

Общая информация

Торгово-промышленная корпорация «Курзан Медиа» основана в 2002 году в г. Набережные Челны, и работает на рынке нефтегазовой промышленности.

Компании занимается разработкой и реализацией комплектующих

изделий к групповым замерным установкам «Спутник», а также реализацией контрольно-измерительных

приборов, резинотехнических изделий, средств автоматизации и запчастей к ним.



Руководитель — Баканов Сергей Владимирович

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