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ООО МПП Комтехэнерго

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Общая информация

ООО МПП «Комтехэнерго» основано в 1994 году, занимается поставкой оборудования для теплоэнергетики и газификации, таким как:

— котельные и теплосети

— теплопункты

— теплоэнергетические

— энергопотребляющие

— газотехнические

— технологические

— жилищно-коммунальные объекты.

Руководитель — Миначев Шафик Миннизагитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 49, офис 500
  • Телефон: (843) 522-02-10
  • Email: komtehenergo@komtehenergo.ru
  • Сайт: www.komtehenergo.ru/

Дата последнего обновления: 13.08.2020


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