ООО МПП Комтехэнерго
Общая информация
ООО МПП «Комтехэнерго» основано в 1994 году, занимается поставкой оборудования для теплоэнергетики и газификации, таким как:
— котельные и теплосети
— теплопункты
— теплоэнергетические
— энергопотребляющие
— газотехнические
— технологические
— жилищно-коммунальные объекты.
Руководитель — Миначев Шафик Миннизагитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 49, офис 500
- Телефон: (843) 522-02-10
- Email: komtehenergo@komtehenergo.ru
- Сайт: www.komtehenergo.ru/
Дата последнего обновления: 13.08.2020