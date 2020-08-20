ЗАО ПТФК Завод транспортного электрооборудования
Общая информация
ЗАО « ПТФК«Завод транспортного электрооборудования» один из первых заводов электротехники в Татарстане, основанный в 1976 году в городе Набережные Челны. В январе 1981 года была выпущена первая продукция. В конце 80-х годов завод был переименован в научно-производственное объединение «Татэлектромаш». В настоящий момент ЗАО «ПТФК «ЗТЭО» входит в состав ведущих российских предприятий.
В состав завода входят следующие цеха и участки:
- Цех механической обработки — окончательная механическая обработка заготовок.
- Обмоточно — заготовительный цех — изготовление якорных, компенсационных катушек, катушек главных и дополнительных полюсов, так же пропитка и сушка якорей, катушек и моноблоков. В цехе имеются намоточные, изолировочные станки и пресса для опрессовки.
- Участок изготовления литейных заготовок — отливка деталей и заготовки из черных и цветных металлов.
- Участок штамповки — изготовление якорных, полюсных листов, коллекторных пластин и других деталей.
- Участок сборки — сборка узлов и полная сборка электрических машин.
- Участок электрических аппаратов — производство пускорегулирующей аппаратуры для резисторов, трамвайных панелей, ящиков сопротивлений и т.д. Вся выпускаемая участком продукция проходит испытания на стендах.
- Цех покрытий — имеются участки гальванопокрытий и пластмасс.
- Инструментальный цех — изготовления режущего, мерительного инструмента, штампов холодной и горячей штамповки, пресс — форм, также нестандартного оборудования.
- Ремонтно-строительный цех — изготовление деревянной тары для упаковки выпускаемой продукции.
- Заготовительно-складской корпус — изготовление сварных узлов и отдельных заготовок деталей электрических машин и аппаратов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423822, г. Набережные Челны, ул. Моторная, 38, а/я 183
- Телефон: (8552) 20-20-30
- Email: pk-zteo@mail.ru
- Сайт: www.zteo.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020