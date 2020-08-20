ЗАО ПТФК Завод транспортного электрооборудования

Общая информация

ЗАО « ПТФК«Завод транспортного электрооборудования» один из первых заводов электротехники в Татарстане, основанный в 1976 году в городе Набережные Челны. В январе 1981 года была выпущена первая продукция. В конце 80-х годов завод был переименован в научно-производственное объединение «Татэлектромаш». В настоящий момент ЗАО «ПТФК «ЗТЭО» входит в состав ведущих российских предприятий.

В состав завода входят следующие цеха и участки:

Цех механической обработки — окончательная механическая обработка заготовок.

Обмоточно — заготовительный цех — изготовление якорных, компенсационных катушек, катушек главных и дополнительных полюсов, так же пропитка и сушка якорей, катушек и моноблоков. В цехе имеются намоточные, изолировочные станки и пресса для опрессовки.

Участок изготовления литейных заготовок — отливка деталей и заготовки из черных и цветных металлов.

Участок штамповки — изготовление якорных, полюсных листов, коллекторных пластин и других деталей.

Участок сборки — сборка узлов и полная сборка электрических машин.

Участок электрических аппаратов — производство пускорегулирующей аппаратуры для резисторов, трамвайных панелей, ящиков сопротивлений и т.д. Вся выпускаемая участком продукция проходит испытания на стендах.

Цех покрытий — имеются участки гальванопокрытий и пластмасс.

Инструментальный цех — изготовления режущего, мерительного инструмента, штампов холодной и горячей штамповки, пресс — форм, также нестандартного оборудования.

Ремонтно-строительный цех — изготовление деревянной тары для упаковки выпускаемой продукции.

Заготовительно-складской корпус — изготовление сварных узлов и отдельных заготовок деталей электрических машин и аппаратов.

Руководитель — Мухаметшин Рамиз Басимович

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