Геологоразведочное управление ПАО Татнефть
Общая информация
Татарское геологоразведочное управление — одно из структурных подразделений ПАО «Татнефть», и осуществляет целый комплекс геологических работ по нахождению на территории Татарстана всех существующих видов полезных ископаемых, а также проводит целый ряд работ по предварительной и детальной разведке полезных ископаемых, оценке со стороны геолого-экономических аспектов и подготовке к промышленному освоению.
Руководитель — Гатиятуллин Рамиль Накипович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 4200111, г. Казань, ул. Чернышевского, 23/25
- Телефон: (843) 292-67-71
- Email: tgru@tatneft.ru
- Сайт: www.tgru.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 19.08.2020