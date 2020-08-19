Список компаний

Геологоразведочное управление ПАО Татнефть

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Татарское геологоразведочное управление — одно из структурных подразделений ПАО «Татнефть», и осуществляет целый комплекс геологических работ по нахождению на территории Татарстана всех существующих видов полезных ископаемых, а также проводит целый ряд работ по предварительной и детальной разведке полезных ископаемых, оценке со стороны геолого-экономических аспектов и подготовке к промышленному освоению.

Руководитель — Гатиятуллин Рамиль Накипович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 4200111, г. Казань, ул. Чернышевского, 23/25
  • Телефон: (843) 292-67-71
  • Email: tgru@tatneft.ru
  • Сайт: www.tgru.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 19.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам