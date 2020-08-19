Геологоразведочное управление ПАО Татнефть

Общая информация

Татарское геологоразведочное управление — одно из структурных подразделений ПАО «Татнефть», и осуществляет целый комплекс геологических работ по нахождению на территории Татарстана всех существующих видов полезных ископаемых, а также проводит целый ряд работ по предварительной и детальной разведке полезных ископаемых, оценке со стороны геолого-экономических аспектов и подготовке к промышленному освоению.

Руководитель — Гатиятуллин Рамиль Накипович

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