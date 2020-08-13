ООО ППЛ САФ
Общая информация
ООО «Производственно-проблемная лаборатория «САФ» основана в 1993 году. Компания создана для осуществления деятельности по проектированию, производству, продаже, наладке и ремонту контрольно-измерительной аппаратуры на основе микропроцессорных схем в области нефтегазовой промышленности.
Направления деятельности компании:
— разработка (проектирование) оборудования и приборов для нефтегазовой промышленности;
— поставка оборудования и приборов собственного производства;
— разработка, изготовление оборудования и приборов по техническому заданию заказчика;
— ремонт приборов и оборудования;
— изготовление и установка программного обеспечения;
— разработка аппаратных комплексов и приборов автоматизированных систем управления в различных отраслях народного хозяйства.
Руководитель — Сахабеев Адель Рафгатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423807 респ Татарстан г Набережные Челны наб Комсомольская, 6
- Телефон: 800-234-91-95
- Email: info@saf-oil.ru
- Сайт: www.saf-oil.ru
Дата последнего обновления: 13.08.2020