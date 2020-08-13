ООО ППЛ САФ

Общая информация

ООО «Производственно-проблемная лаборатория «САФ» основана в 1993 году. Компания создана для осуществления деятельности по проектированию, производству, продаже, наладке и ремонту контрольно-измерительной аппаратуры на основе микропроцессорных схем в области нефтегазовой промышленности.



Направления деятельности компании:

— разработка (проектирование) оборудования и приборов для нефтегазовой промышленности;

— поставка оборудования и приборов собственного производства;

— разработка, изготовление оборудования и приборов по техническому заданию заказчика;

— ремонт приборов и оборудования;

— изготовление и установка программного обеспечения;

— разработка аппаратных комплексов и приборов автоматизированных систем управления в различных отраслях народного хозяйства.

Руководитель — Сахабеев Адель Рафгатович

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