АО Центр РОССЕРТИФИКО
Общая информация
Российский центр испытаний и сертификации нефтехимической продукции (АО Центр «РОССЕРТИФИКО») создано в 1983 году году, и работает по всей России и за ее пределами. АО Центр «РОССЕРТИФИКО» — одна из ведущих организаций в области химической и нефтехимической промышленности, и предоставляют услуги по сертификации и испытаниям продукции, систем менеджмента, а также разработке и регистрации паспортов безопасности химической продукции.
Руководитель — Рахматуллина Лилия Габдулловна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 421001, г. Казань, ул. Адоратского, 3, а/я 96
- Телефон: (843) 522-47-68
- Email: rossert@mail.ru
- Сайт: www.roscer.ru
Дата последнего обновления: 18.08.2020