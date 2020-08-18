АО Центр РОССЕРТИФИКО

Общая информация

Российский центр испытаний и сертификации нефтехимической продукции (АО Центр «РОССЕРТИФИКО») создано в 1983 году году, и работает по всей России и за ее пределами. АО Центр «РОССЕРТИФИКО» — одна из ведущих организаций в области химической и нефтехимической промышленности, и предоставляют услуги по сертификации и испытаниям продукции, систем менеджмента, а также разработке и регистрации паспортов безопасности химической продукции.

Руководитель — Рахматуллина Лилия Габдулловна.

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