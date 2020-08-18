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Центр нормативно-исследовательских работ

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Центр нормативно-исследовательских был работ сформирован на базе Нормативно-исследовательской станции ПАО «Татнефть».

Основная деятельность компании — нормирование и реинжиниринг производственных процессов компаний нефтегазовой отрасли.

Руководитель — Усманов Руслан Рафисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 44
  • Телефон: (855-3) 38-67-13
  • Email: UsmanovRR@tatneft.ru
  • Сайт: http://www.cnir.tatneft.ru/

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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