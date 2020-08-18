Центр нормативно-исследовательских работ
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Центр нормативно-исследовательских был работ сформирован на базе Нормативно-исследовательской станции ПАО «Татнефть».
Основная деятельность компании — нормирование и реинжиниринг производственных процессов компаний нефтегазовой отрасли.
Руководитель — Усманов Руслан Рафисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 44
- Телефон: (855-3) 38-67-13
- Email: UsmanovRR@tatneft.ru
- Сайт: http://www.cnir.tatneft.ru/
Дата последнего обновления: 18.08.2020