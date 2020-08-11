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АО Нефтехимпроект

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

АО «Нефтехимпроект» 2009 году вошёл в состав группы компаний дочерних и зависимых обществ ПАО «Татнефть», свое начало институт с Проектной конторы «Татнефтепроект».

Институт осуществляет следующие виды работ:

  • Управление проектами
  • Предпроектные работы с технико-экономическим обоснованием показателей на строительство
  • Проектирование объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения
Руководитель — Киямов Ленар Тагирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420045, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, а/я 147
  • Телефон: (843) 272-42-25
  • Email: nhp@oilpro.ru
  • Сайт: www.oilpro.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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