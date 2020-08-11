АО Нефтехимпроект
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
АО «Нефтехимпроект» 2009 году вошёл в состав группы компаний дочерних и зависимых обществ ПАО «Татнефть», свое начало институт с Проектной конторы «Татнефтепроект».
Институт осуществляет следующие виды работ:
- Управление проектами
- Предпроектные работы с технико-экономическим обоснованием показателей на строительство
- Проектирование объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения
Руководитель — Киямов Ленар Тагирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29, а/я 147
- Телефон: (843) 272-42-25
- Email: nhp@oilpro.ru
- Сайт: www.oilpro.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020