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ООО НПФ Иджат

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Компания «Иджат» создана в 1995 году.

Предприятие специализируется на промышленном внедрении технологий и разработке химических реагентов для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти.

У ООО НПФ «Иджат есть филиалы в городах Альметьевск, Ижевск, Нижневартовск.

Юридическое лицо прекратило свою деятельность — 12.12.2014

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 31в
  • Телефон: (843) 272-89-03
  • Email: idzhat@idzhat.ru
  • Сайт: www.idzhat.ru

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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