ООО НПФ Иджат
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания «Иджат» создана в 1995 году.
Предприятие специализируется на промышленном внедрении технологий и разработке химических реагентов для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти.
У ООО НПФ «Иджат есть филиалы в городах Альметьевск, Ижевск, Нижневартовск.
Юридическое лицо прекратило свою деятельность — 12.12.2014
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 31в
- Телефон: (843) 272-89-03
- Email: idzhat@idzhat.ru
- Сайт: www.idzhat.ru
Дата последнего обновления: 18.08.2020