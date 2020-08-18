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ФКП ГосНИИХП

Промышленность, Оборонная промышленность

Общая информация

ФКП «ГосНИИХП» (Федеральное казенное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» ) — одно из ведущих предприятий России в области химии и технологии нитратов целлюлозы, пироксилиновых порохов, смесевых топлив для генераторов давления, сгорающих материалов, а также в области проектирования и разработки метательных зарядов для стрелкового оружия, малокалиберных артиллерийских систем авиационного и зенитного вооружения,и т.п.

Руководитель — Гатина Роза Фатыховна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420033, г. Казань, ул. Светлая, 1
  • Телефон: (843) 560-20-12
  • Email: gniihp@list.ru

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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