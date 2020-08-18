ФКП ГосНИИХП
Общая информация
ФКП «ГосНИИХП» (Федеральное казенное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» ) — одно из ведущих предприятий России в области химии и технологии нитратов целлюлозы, пироксилиновых порохов, смесевых топлив для генераторов давления, сгорающих материалов, а также в области проектирования и разработки метательных зарядов для стрелкового оружия, малокалиберных артиллерийских систем авиационного и зенитного вооружения,и т.п.
Руководитель — Гатина Роза Фатыховна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420033, г. Казань, ул. Светлая, 1
- Телефон: (843) 560-20-12
- Email: gniihp@list.ru
Дата последнего обновления: 18.08.2020