АО Татойлгаз

Общая информация

АО «Татойлгаз» – одна из инновационных нефтедобывающих компаний Республики Татарстан.

Акционерное общество зарегистрировано в 1994 году при минэкономики РФ и является правопреемником СП «Татойлгаз», зарегистрированного в 1989 году министерством финансов СССР. Наименование общества до декабря 2006 года – Закрытое акционерное общество «Татойлгаз». С самого начала своей деятельности ОАО «Татойлгаз» прошло путь от сервисной до полноценной нефтедобывающей компании с собственной инфраструктурой добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти.

АО «Татойлгаз» осуществляет разработку трех лицензионных месторождений (Урмышлинское, Кузайкинское, Урустамакское), расположенных в пяти районах Республики Татарстан: Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Черемшанском, Бавлинском. Также компания осуществляет переработку нефтешламов.

Генеральный директор – Фассахов Роберт Харрасович

Председатель совета директоров – Тахаутдинов Шафагат Фахразович

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