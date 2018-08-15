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АО Татойлгаз

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АО Татойлгаз

Общая информация

АО «Татойлгаз» – одна из инновационных нефтедобывающих компаний Республики Татарстан.

Акционерное общество зарегистрировано в 1994 году при минэкономики РФ и является правопреемником СП «Татойлгаз», зарегистрированного в 1989 году министерством финансов СССР. Наименование общества до декабря 2006 года – Закрытое акционерное общество «Татойлгаз». С самого начала своей деятельности ОАО «Татойлгаз» прошло путь от сервисной до полноценной нефтедобывающей компании с собственной инфраструктурой добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти.

АО «Татойлгаз» осуществляет разработку трех лицензионных месторождений (Урмышлинское, Кузайкинское, Урустамакское), расположенных в пяти районах Республики Татарстан: Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Черемшанском, Бавлинском. Также компания осуществляет переработку нефтешламов.

Генеральный директор – Фассахов Роберт Харрасович
Председатель совета директоров – Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423464, РТ, г. Альметьевск, ул. Тухватуллина, 2а
  • Телефон: (8553) 31-41-10
  • Email: reception@tatoilgas.ru
  • Сайт: www.tatoilgas.ru

Дата последнего обновления: 15.08.2018

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