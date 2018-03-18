Список компаний

ООО Камский коммерческий банк

Гос. ведомства, Органы федеральной власти, Министерства

Общая информация

Камский коммерческий банк был образован в конце 1990 года в Набережных Челнах на паевой основе. Инициатором создания банка выступила строительная компания «Камгэсэнергострой» и ее генеральный директор Виктор Ельцов. Первоначально банк работал только в Набережных Челнах, однако уже в декабре 1992 года был открыт первый филиал в Елабуге, а через три года банк приступил к работе в Нижнекамске.

Основными акционерами банка являются Зуфар Гараев (39,99%), член совета директоров Рустем Миргалимов (31,11%), член совета директоров и член правления Рамиль Курамшин (21,3%), председатель совета директоров Фарит Салимгареев (6,86%). На миноритарных акционеров приходится менее 1% акций.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
  • Телефон: 8 800 200-04-38
  • Email: post@kamkombank.ru
  • Сайт: www.kamkombank.ru

Дата последнего обновления: 18.03.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам