ООО Камский коммерческий банк

Общая информация

Камский коммерческий банк был образован в конце 1990 года в Набережных Челнах на паевой основе. Инициатором создания банка выступила строительная компания «Камгэсэнергострой» и ее генеральный директор Виктор Ельцов. Первоначально банк работал только в Набережных Челнах, однако уже в декабре 1992 года был открыт первый филиал в Елабуге, а через три года банк приступил к работе в Нижнекамске.

Основными акционерами банка являются Зуфар Гараев (39,99%), член совета директоров Рустем Миргалимов (31,11%), член совета директоров и член правления Рамиль Курамшин (21,3%), председатель совета директоров Фарит Салимгареев (6,86%). На миноритарных акционеров приходится менее 1% акций.

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