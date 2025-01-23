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НГДУ Елховнефть

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Общая информация

Руководитель — Гилязов Вадим Мунирович

НГДУ «Елховнефть» создано в 1962 году, и входит в структуру «Татнефть» .

В 2006 году в результате слияния объекты НГДУ «Заинскнефть» вошли в НГДУ «Елховнефть».

НГДУ «Елховнефть» объединяет в своем составе:
— 5 цехов добычи нефти и газа;
— 1 цех поддержания пластового давления;
— 1 цех комплексной подготовки нефти;
— 1 цех производственных лабораторий;
— 1 цех подземного ремонта скважин;
— 1 участок производственного обслуживания;
— 1 нефтеперерабатывающее управление.


    Контакты

    • Регион: Татарстан
    • Город: Альметьевск
    • Адрес: 423400, РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, 28/1
    • Телефон: (8553) 31-83-70
    • Email: elhov_nach@tatneft.ru
    • Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/elhovneft

    Дата последнего обновления: 23.01.2025


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