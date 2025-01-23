НГДУ Елховнефть
Общая информация
Руководитель — Гилязов Вадим Мунирович
НГДУ «Елховнефть» создано в 1962 году, и входит в структуру «Татнефть» .
В 2006 году в результате слияния объекты НГДУ «Заинскнефть» вошли в НГДУ «Елховнефть».
НГДУ «Елховнефть» объединяет в своем составе:
— 5 цехов добычи нефти и газа;
— 1 цех поддержания пластового давления;
— 1 цех комплексной подготовки нефти;
— 1 цех производственных лабораторий;
— 1 цех подземного ремонта скважин;
— 1 участок производственного обслуживания;
— 1 нефтеперерабатывающее управление.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423400, РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, 28/1
- Телефон: (8553) 31-83-70
- Email: elhov_nach@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/elhovneft
Дата последнего обновления: 23.01.2025