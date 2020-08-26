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НГДУ Джалильнефть

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Общая информация

НГДУ «Джалильнефть» входит в состав группы «Татнефть» , образовано в 1959 году. Территория НГДУ охватывает четыре административных района Республики Татарстан (Сармановский, Альметьевский, Азнакаевский и Заинский).

Управление объединяет в своем составе:

  • 6 цехов добычи нефти и газа;
  • цех поддержания пластового давления;
  • 2 цеха комплексной подготовки и перекачки нефти;
  • цех подземного ремонта скважин;
  • участок производственного обслуживания.
Руководитель — Каюмов Малик Шафикович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Сарманово
  • Адрес: 423368, РТ, Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Ленина, 2
  • Телефон: (85573) 6-03-08
  • Email: jalil@tatneft.ru
  • Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/dzhalilneft

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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