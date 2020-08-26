НГДУ Джалильнефть
Общая информация
НГДУ «Джалильнефть» входит в состав группы «Татнефть» , образовано в 1959 году. Территория НГДУ охватывает четыре административных района Республики Татарстан (Сармановский, Альметьевский, Азнакаевский и Заинский).
Управление объединяет в своем составе:
- 6 цехов добычи нефти и газа;
- цех поддержания пластового давления;
- 2 цеха комплексной подготовки и перекачки нефти;
- цех подземного ремонта скважин;
- участок производственного обслуживания.
Руководитель — Каюмов Малик Шафикович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: 423368, РТ, Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Ленина, 2
- Телефон: (85573) 6-03-08
- Email: jalil@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/dzhalilneft
Дата последнего обновления: 26.08.2020