Отдел Управления ЗАГС по Приволжскому району г. Казани
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
Отдел Управления ЗАГС по Приволжскому району г. Казани — орган исполнительной власти, регистрирующий факты рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), заключения брака, расторжения брака, смерти и перемены имени.
Руководитель — Сальянова Ильмира Накиповна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420139, г. Казань, ул. Зорге, 89
- Телефон: (843) 268-38-77
- Email: Ilmira.Salyanova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020