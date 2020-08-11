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Отдел Управления ЗАГС по Приволжскому району г. Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Отдел Управления ЗАГС по Приволжскому району г. Казани — орган исполнительной власти, регистрирующий факты рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), заключения брака, расторжения брака, смерти и перемены имени.

Руководитель — Сальянова Ильмира Накиповна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420139, г. Казань, ул. Зорге, 89
  • Телефон: (843) 268-38-77
  • Email: Ilmira.Salyanova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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