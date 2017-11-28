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ОАО Таткоммунпромкомплект

ЖКХ услуги

Общая информация

ОАО «Таткоммунпромкомплект» была создана в 1990 году для выполнения задач по оснащению предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан необходимым машиностроительным имуществом. В дальнейшем в соответствии с начатыми реформами экономики страны и государственного управления предприятие стало базовым предприятием Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по лизинговым операциям.

Руководитель — Зиннатуллин Равиль Галимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420045, г.Казань, ул.Н. Ершова, 28а
  • Телефон: (843) 221-52-00
  • Email: tkpk2004@yandex.ru
  • Сайт: www.tkpk-leasing.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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