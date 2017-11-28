ОАО Таткоммунпромкомплект
Общая информация
ОАО «Таткоммунпромкомплект» была создана в 1990 году для выполнения задач по оснащению предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан необходимым машиностроительным имуществом. В дальнейшем в соответствии с начатыми реформами экономики страны и государственного управления предприятие стало базовым предприятием Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по лизинговым операциям.
Руководитель — Зиннатуллин Равиль Галимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, г.Казань, ул.Н. Ершова, 28а
- Телефон: (843) 221-52-00
- Email: tkpk2004@yandex.ru
- Сайт: www.tkpk-leasing.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017