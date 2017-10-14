Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
Общая информация
Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция выполняет следующие функции:
- защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
- проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Набережные Челны и районов Актанышский, Тукаевский, Мензелинский.
Руководитель - Мухаметдинов Шамиль Мансурович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423802, г.Набережные Челны, ГЭС, 8/7Б, ком. 708
- Телефон: (8552) 71-38-42
- Email: Shamil.Muhametdinov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 14.10.2017