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Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция

ЖКХ услуги

Общая информация

Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция выполняет следующие функции:

  • защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
  • проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Набережные Челны и районов Актанышский, Тукаевский, Мензелинский.
Руководитель - Мухаметдинов Шамиль Мансурович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423802, г.Набережные Челны, ГЭС, 8/7Б, ком. 708
  • Телефон: (8552) 71-38-42
  • Email: Shamil.Muhametdinov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 14.10.2017

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