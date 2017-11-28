МУП Комплексное предприятие по благоустройству

Общая информация

МУП «Комплексное предприятие по благоустройству» г. Нижнекамска создано для удовлетворения общественных потребностей.

Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан следующие виды деятельности:

— содержание, благоустройство и текущий ремонт магистральных и внутриквартальных дорог и улиц города;

— организация и осуществление деятельности по экусплуатации объектов внешнего благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению устойчивой работы объектов водо-, газо-, тепло-, электроснабжения;

— организация и проведение работ по отлову и захоронению бродячих животных;

— организация и проведение работ по по строительству, ремонту и эксплуатации, содержанию дорог;

— организация и осуществление работ по сбору, вывозу, утилизации, переработке, транспортировке и хранению бытовых отходов;

— организация и осуществление работ по изготовлению, установке, обслуживанию и содержанию средств регулирования дорожного движения;

-организация и осуществление работ по нанесению дорожной разметки;

— выполнение работ по озеленению и благоустройству территории города ( на обслуживании находится 3804500 кв.м газонов и 5 тыс.кв.м цветников).

Руководитель — Галимзянова Лилия Мадарисовна

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