МУП Комплексное предприятие по благоустройству
Общая информация
МУП «Комплексное предприятие по благоустройству» г. Нижнекамска создано для удовлетворения общественных потребностей.
Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан следующие виды деятельности:
— содержание, благоустройство и текущий ремонт магистральных и внутриквартальных дорог и улиц города;
— организация и осуществление деятельности по экусплуатации объектов внешнего благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению устойчивой работы объектов водо-, газо-, тепло-, электроснабжения;
— организация и проведение работ по отлову и захоронению бродячих животных;
— организация и проведение работ по по строительству, ремонту и эксплуатации, содержанию дорог;
— организация и осуществление работ по сбору, вывозу, утилизации, переработке, транспортировке и хранению бытовых отходов;
— организация и осуществление работ по изготовлению, установке, обслуживанию и содержанию средств регулирования дорожного движения;
-организация и осуществление работ по нанесению дорожной разметки;
— выполнение работ по озеленению и благоустройству территории города ( на обслуживании находится 3804500 кв.м газонов и 5 тыс.кв.м цветников).
Руководитель — Галимзянова Лилия Мадарисовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 21
- Телефон: (8555) 42-49-98
Дата последнего обновления: 28.11.2017