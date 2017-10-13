Елабужская зональная жилищная инспекция
Общая информация
Основные функции учреждения:
- защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
- проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Елабуга и районов Елабужский, Агрызский, Мамадышский, Менделеевский.
Руководитель - Ахмадиев Рафик Вагизович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423630, г. Елабуга, ул. Пролетарская, 46
- Телефон: (85557) 3-10-77
- Email: Rafik.Ahmadiev@tatar.ru
- Сайт: http://gji.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=968
Дата последнего обновления: 13.10.2017