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ОАО Водоканалсервис

ЖКХ услуги

Общая информация

Компания ОАО «Водоканалсервис» основана в 2000 году.

Компания выступает стратегическим инвестором на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, также занимается выработкой и транспортировкой тепловой энергии, добычй, закупкой и транспортировкой питьевой воды, и проводит биологическую очистку сточных вод.

Руководитель — Сабитов Талгат Тагирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г.Казань, ул. Тэцевская, 191
  • Телефон: (843) 533-81-00

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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