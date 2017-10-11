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Альметьевская зональная жилищная инспекция

ЖКХ услуги

Общая информация

Основные функции Альметьевской зональной жилищной инспекции:

- защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;

- проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Альметьевск и районов Альметьевский, Муслюмовский, Сармановский, Черемшанский.

Руководитель - Егоров Дмитрий Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, 47
  • Телефон: (855) 345-77-75
  • Email: Dmitriy.Egorov.gji@tatar.ru
  • Сайт: http://gji.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=966

Дата последнего обновления: 11.10.2017

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