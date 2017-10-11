Альметьевская зональная жилищная инспекция
Общая информация
Основные функции Альметьевской зональной жилищной инспекции:
- защита прав пользователей жилищных и коммунальных услуг;
- проведение инспекционных обследований жилищного фонда по соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и иных нормативно-правовых актов с составлением соответствующих исполнительных документов (предписаний, протоколов, актов) на территории города Альметьевск и районов Альметьевский, Муслюмовский, Сармановский, Черемшанский.
Руководитель - Егоров Дмитрий Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, 47
- Телефон: (855) 345-77-75
- Email: Dmitriy.Egorov.gji@tatar.ru
- Сайт: http://gji.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=966
Дата последнего обновления: 11.10.2017