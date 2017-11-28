АО АльметьевскВодоканал
Общая информация
АО «Альметьевск-Водоканал» около сорока лет бесперебойно обеспечивает питьевой водой население города, промышленные предприятия, строительные объекты, осуществляет отвод и очистку сточных вод, обеззараживание канализации.
Руководитель — Хафизов Раушан Газизянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423458, г.Альметьевск, ул.Полевая, 1
- Телефон: (8553) 43-41-26
- Email: oao_vodokanal@mail.ru
- Сайт: http://альметьевск-водоканал.рф
Дата последнего обновления: 28.11.2017