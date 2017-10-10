Управляющая компания «ЖКХ Слобода»

Общая информация

В соответствии с заключенными договорами управления с собственниками помещений многоквартирного дома, а также договоров социального найма с нанимателями, УК обеспечивает благоприятными и безопасными условиями проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечивает сохранность, управление, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечивает собственников и нанимателей жилищными и коммунальными услугами.На сегодняшний день в управлении ЖКХ Слобода находится 30 многоквартирных домов.

Руководитель - Зиннатуллин Радик Ринатович

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