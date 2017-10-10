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Управляющая компания «Жилище и Комфорт»

Общая информация

ООО «Управляющая компания «Жилище и Комфорт» было организовано в 2006 году. УК обслуживает дома, построенные в рамках реализации программы социальной ипотеки. Жилые дома, обслуживаемые УК «ЖиК» располагаются в разных районах города Казани: Авиастроительный район, Советский район, Ново-Савиновский район, а также Юдино.

Руководитель - Блохин Александр Иванович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Ак. Глушко, 8
  • Телефон: (843) 202-35-75
  • Email: info@ukgik.ru
  • Сайт: www.ukgik.ru

Дата последнего обновления: 10.10.2017

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