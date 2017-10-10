Управляющая компания «ДомСервис»

Общая информация

ООО Управляющая компания «ДомСервис» осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами с 2008 года. УК «ДомСервис» осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными домами в ЖК «Каскад», ЖК «Серебряный Берег», ЖК «Лесной Городок», ЖК «Крылатый», ЖК «Созвездие», ЖК «Камеллия», ТСЖ «Чистопольская 16/15», ЖК «Залесный Сити», ЖК «Южный парк», ЖК «Столичный», и ряда многоквартирных домов как в городе Казани, так и на территории Республики Татарстан.

Руководитель - Залялеев Айрат Зиафетдинович

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