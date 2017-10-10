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Управляющая компания «ДомСервис»

Общая информация

ООО Управляющая компания «ДомСервис» осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами с 2008 года. УК «ДомСервис» осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными домами в ЖК «Каскад», ЖК «Серебряный Берег», ЖК «Лесной Городок», ЖК «Крылатый», ЖК «Созвездие», ЖК «Камеллия», ТСЖ «Чистопольская 16/15», ЖК «Залесный Сити», ЖК «Южный парк», ЖК «Столичный», и ряда многоквартирных домов как в городе Казани, так и на территории Республики Татарстан.

Руководитель - Залялеев Айрат Зиафетдинович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 6
  • Телефон: (843) 514-91-00
  • Email: domservis-n@mail.ru
  • Сайт: www.domservis-n.ru

Дата последнего обновления: 10.10.2017

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