Управляющая компания «ДомСервис»
Общая информация
ООО Управляющая компания «ДомСервис» осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами с 2008 года. УК «ДомСервис» осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными домами в ЖК «Каскад», ЖК «Серебряный Берег», ЖК «Лесной Городок», ЖК «Крылатый», ЖК «Созвездие», ЖК «Камеллия», ТСЖ «Чистопольская 16/15», ЖК «Залесный Сити», ЖК «Южный парк», ЖК «Столичный», и ряда многоквартирных домов как в городе Казани, так и на территории Республики Татарстан.
Руководитель - Залялеев Айрат Зиафетдинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 6
- Телефон: (843) 514-91-00
- Email: domservis-n@mail.ru
- Сайт: www.domservis-n.ru
Дата последнего обновления: 10.10.2017