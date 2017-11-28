ООО Городской расчетный центр
Общая информация
ООО «Городской расчетный центр» в г. Набережные Челны включает в себя 11 расчетно-регистрационных центров. Система ГРЦ взаимодействует со всеми организациями — участниками системы расчетов за жилье и услуги, поэтому работает по принципу «Одного Окна».
Руководитель — Гатина Светлана Павловна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Набережные Челны, Новый город, б-р Школьный, 3 (17/10)
- Телефон: (8552) 39-20-73
- Email: office@grc-chelny.ru
- Сайт: www.grc-chelny.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017