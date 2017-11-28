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ООО Городской расчетный центр

Общая информация

ООО «Городской расчетный центр» в г. Набережные Челны включает в себя 11 расчетно-регистрационных центров. Система ГРЦ взаимодействует со всеми организациями — участниками системы расчетов за жилье и услуги, поэтому работает по принципу «Одного Окна».

Руководитель — Гатина Светлана Павловна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Набережные Челны, Новый город, б-р Школьный, 3 (17/10)
  • Телефон: (8552) 39-20-73
  • Email: office@grc-chelny.ru
  • Сайт: www.grc-chelny.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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