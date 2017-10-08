Союз ювелиров РТ
Общая информация
Союз ювелиров РТ - некоммерческая организация, основанная на принципах добровольности, равноправия и свободного волеизъявления своих членов. Основные задачи - повышение квалификации и обучение персонала членов Союза; информационная и юридическая поддержка; организация и участие в выставках; оценка и диагностика ювелирных изделий.
Руководитель -Гумеров Фарид Фагимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 43
- Телефон: (843) 292-58-73
- Email: jwlkazan@yandex.ru
- Сайт: www.jwltat.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2017