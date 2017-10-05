Союз оценщиков РТ
Общая информация
Союз оценщиков РТ был создан в 2012 году. Цель создания - формирование механизмов эффективного государственно-частного партнерства для выработки сбалансированной политики в области оценочной деятельности, с учетом интересов всех участников этой деятельности.
Руководитель - Лисичкин Андрей Викторович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, кабинет 412
- Телефон: (843) 236-57-53
- Email: info@ocenshiki-rt.ru
- Сайт: http://ocenshiki-rt.ru/
Дата последнего обновления: 05.10.2017