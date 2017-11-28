ТРО Российский союз молодежи
Общая информация
Российский Союз Молодёжи — это общероссийская неполитическая общественная молодёжная организация, созданная в 1991 году. Главная цель — объединение граждан и общественных объединений для содействия всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенциала в общественной сфере, защиты законных интересов и прав молодёжи.
Руководитель — Фазлиахметов Инсаф Динарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Островского, 57Б, офис 401
- Телефон: (843) 210-01-28
- Email: rsm_tatarstan@mail.ru
- Сайт: www.rsmrt.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017