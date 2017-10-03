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Объединение молодежного строительства РТ

Общественные организации

Общая информация

Объединение молодежного строительства РТ - региональная общественная организация.

Цели и задачи:

- всемерное содействие молодежному жилищному строительству в Республике Татарстан, создание необходимых правовых и социальных гарантий развития молодой семьи;

- аккумулирование и пропаганда достижений промышленности и науки в области жилищного строительства и социальной сферы;

- аккумулирование финансовых средств для развития молодежного жилищного строительства;

- финансирование жилищного строительства и реконструкции, финансирование социальных программ.

Руководитель - Бородкин Валерий Иванович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Парижской коммуны, 25/39, офис 708
  • Телефон: (843) 299-11-42
  • Email: omsrt@mail.ru
  • Сайт: www.oms-rt.ru

Дата последнего обновления: 03.10.2017

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