Общество оценщиков Татарстана
Общая информация
Общество оценщиков Татарстана является членом Некоммерческого партнерства "Союз оценщиков Республики Татарстан". Деятельность Регионального отделения РОО Общество оценщиков Татарстана направлена на информационное обеспечение оценщиков, аудиторов, риэлторов, научно-образовательных, административных и других структур.
Руководитель - Захматов Дмитрий Юрьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, г. Казань, ул. Академическая, 2, офис 201
- Телефон: (843) 537-93-07
- Email: oort@list.ru
- Сайт: www.oort.ru
Дата последнего обновления: 03.10.2017