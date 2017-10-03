НАУФОР, Казанский филиал
Общая информация
Национальная ассоциация участников фондового рынка была образована в 1996 году, и обладает статусами саморегулируемой организации в отношении следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:
- брокеры,- дилеры,
- управляющие,- депозитарии,
- акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Казанский филиал НАУФОР образован в декабре 1997 года в качестве территориального обособленного структурного подразделения НАУФОР, основной целью деятельности которого является решение задач ассоциации, представление и защита интересов НАУФОР и ее членов в регионе.
Руководитель в РТ - Гареев Ринат Данилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111 г. Казань, ул. Т.Гиззата, 3а, офис 401
- Телефон: (843) 526-05-12
- Email: naufor_kazan@mail.ru
- Сайт: www.naufor.ru
Дата последнего обновления: 03.10.2017