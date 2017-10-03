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НАУФОР, Казанский филиал

Общественные организации

Общая информация

Национальная ассоциация участников фондового рынка была образована в 1996 году, и обладает статусами саморегулируемой организации в отношении следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокеры,

- дилеры,

- управляющие,

- депозитарии,

- акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Казанский филиал НАУФОР образован в декабре 1997 года в качестве территориального обособленного структурного подразделения НАУФОР, основной целью деятельности которого является решение задач ассоциации, представление и защита интересов НАУФОР и ее членов в регионе.

Руководитель в РТ - Гареев Ринат Данилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111 г. Казань, ул. Т.Гиззата, 3а, офис 401
  • Телефон: (843) 526-05-12
  • Email: naufor_kazan@mail.ru
  • Сайт: www.naufor.ru

Дата последнего обновления: 03.10.2017

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