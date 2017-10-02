Казанский правозащитный центр
Общая информация
Общественная организация «Правозащитный Центр города Казани» образована в 2001 году. Центр с момента создания реализовал более 20 проектов, связанных с защитой прав человека от нарушений со стороны правоохранительных органов. Среди них были исследовательские, образовательные, мониторинговые, издательские, консультационные, проекты адресной помощи и общественных действий. Оказана помощь более 1000 человек.
Цели организации:
- Повышение правового сознания граждан Республики Татарстан.
- Защита прав и свобод различных групп населения.
- Привлечение внимания общественности к социально значимым проблемам
- Создание условий для развития гражданского общества в Республике Татарстан путем усиления роли и влияния неправительственного некоммерческого сектора в обществе.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, г. Казань, ул. Старо-Пугачевская, 22, а/я 126
- Телефон: (843) 277-03-86
- Email: isholohov@mail.ru
- Сайт: www.investigation.ru
Дата последнего обновления: 02.10.2017