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Гильдия экскурсоводов РТ

Общественные организации

Общая информация

Гильдия экскурсоводов была создана в 2010 году.Основная цель - объединение интересов граждан и организаций для успешного развития туристической и экскурсионной деятельности в Казани и регионе; защиты интересов и профессиональных прав экскурсоводов, повышения их профессионального мастерства, организации и проведения их аккредитации и пр.

Руководитель - Секретова Надежда Александровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул.Кремлевская, 15/25

Дата последнего обновления: 02.10.2017

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