Гильдия экскурсоводов РТ
Общая информация
Гильдия экскурсоводов была создана в 2010 году.Основная цель - объединение интересов граждан и организаций для успешного развития туристической и экскурсионной деятельности в Казани и регионе; защиты интересов и профессиональных прав экскурсоводов, повышения их профессионального мастерства, организации и проведения их аккредитации и пр.
Руководитель - Секретова Надежда Александровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул.Кремлевская, 15/25
Дата последнего обновления: 02.10.2017