Гильдия экскурсоводов РТ

Общая информация

Гильдия экскурсоводов была создана в 2010 году.Основная цель - объединение интересов граждан и организаций для успешного развития туристической и экскурсионной деятельности в Казани и регионе; защиты интересов и профессиональных прав экскурсоводов, повышения их профессионального мастерства, организации и проведения их аккредитации и пр.

Руководитель - Секретова Надежда Александровна

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