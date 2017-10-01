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Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям

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Общая информация

Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям учреждена по инициативе предпринимателей из регионов РФ и стран СНГ в 2009 году. Ассоциация является некоммерческой организацией, работа которой направлена на координацию деятельности татарских предпринимателей в регионах Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Одним из основных направлений работы является взаимодействие с государственными структурами Республики Татарстан в области экономики, науки и культуры.

Основная цель - наладить взаимовыгодное сотрудничество в области экономики, культуры и науки между татарскими представителями деловых кругов.

Руководитель - Саттаров Нурулла Гарифулович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, РТ,г.Казань, ул. Н. Ершова 1, Бизнес-Центр, ком. 677
  • Телефон: (843) 279-34-97
  • Email: vatp_kazan@mail.ru
  • Сайт: www.tat-business.ru

Дата последнего обновления: 01.10.2017

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