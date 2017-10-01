Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям
Общая информация
Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям учреждена по инициативе предпринимателей из регионов РФ и стран СНГ в 2009 году. Ассоциация является некоммерческой организацией, работа которой направлена на координацию деятельности татарских предпринимателей в регионах Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Одним из основных направлений работы является взаимодействие с государственными структурами Республики Татарстан в области экономики, науки и культуры.
Основная цель - наладить взаимовыгодное сотрудничество в области экономики, культуры и науки между татарскими представителями деловых кругов.
Руководитель - Саттаров Нурулла Гарифулович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, РТ,г.Казань, ул. Н. Ершова 1, Бизнес-Центр, ком. 677
- Телефон: (843) 279-34-97
- Email: vatp_kazan@mail.ru
- Сайт: www.tat-business.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2017