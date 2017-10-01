Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям

Общая информация

Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям учреждена по инициативе предпринимателей из регионов РФ и стран СНГ в 2009 году. Ассоциация является некоммерческой организацией, работа которой направлена на координацию деятельности татарских предпринимателей в регионах Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Одним из основных направлений работы является взаимодействие с государственными структурами Республики Татарстан в области экономики, науки и культуры.

Основная цель - наладить взаимовыгодное сотрудничество в области экономики, культуры и науки между татарскими представителями деловых кругов.



Руководитель - Саттаров Нурулла Гарифулович

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