Коронавирус COVID-19
В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. К 4 февраля число заболевших превысило 20 тысяч человек, около 430 человек умерли, в том числе двое на Филиппинах и в Гонконге. В России зафиксированы два случая заболевания новым коронавирусом - в Забайкалье и Тюменской области.
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