Список персон

Мифтахов Фарид Фаизович

Общественные организации

Общая информация

Родился 7 сентября 1968 года в д. Кулбай-Мораса Нурлатского района ТАССР.

Образование:

2000 год — Современный гуманитарный институт

2004 год — Казанский государственный университет по президентской программе переподготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

Казанский государственный университет ( специальность «юриспруденция»)

Трудовая деятельность:

С 1999 г. — директор ООО «Булгар Синтез».
С 2005 г. — председатель Правления Национального благотворительного фонда Республики Татарстан «Булгар».
В 2008 г. — руководитель Казанской городской организации исполкома Всемирного конгресса татар.
С 2009 — 2013 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, а/я 734
  • Телефон: (843) 2-657-004
  • Email: bulgar-s@yandex.ru
  • Сайт: www.bulgar-fond.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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