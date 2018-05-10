Пахомов Алексей Михайлович

Общая информация

Родился 15 января 1945 года в п. Лозовская МТС Кинель-Черкасского района Куйбышевской области.

Образование:

1968 год — Куйбышевский политехнический институт (специальность «инженер-теплотехник», квалификация «инженер-теплотехник» 0

Трудовая деятельность:

В 1963 — 1965 гг. — ученик кочегара ТСЦ, котлочист теплосилового цеха Куйбышевского ордена Ленина завода «КАТЭК», г. Куйбышев.

В 1969 — 1971 гг. — инженер по эксплуатации тепловых установок отдела главного механика Татмехобъединения, г. Казань.

В 1971 г. — начальник теплосилового цеха при отделе главного механика Татмехобъединения.

В 1971 — 1976 гг. — главный энергетик Татмехобъединения.

В 1976 — 1984 гг. — заместитель генерального директора по снабжению и сбыту Татмехобъединения.

В 1984 — 1985 гг. — главный инженер Татмехобъединения.

В 1985 — 1988 гг. — секретарь Бауманского райкома КПСС г. Казани.

В 1988 — 1992 гг. — генеральный директор Татмехобъединения.

В 1992 — 2002 гг. — генеральный директор Татарского мехового торгового-промышленного ОАО «Мелита».

В 2002 — 2005 гг. — заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики и промышленности Республики Татарстан.

В 2005 — 2011 гг. — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представитель от законодательного органа Республики Татарстан.

С 2010 г. — генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (регионального объединения работодателей).

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